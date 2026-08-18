¡Otro más! Matan a hombre en plena acera

Un hombre adulto fue encontrado sin vida la tarde de este martes 18 de agosto en una acera del sector de El Recreo, en Turrialba de Cartago.

El reporte ingresó a las 2:31 p. m., cuando las autoridades recibieron la alerta sobre el hallazgo de un cuerpo en la zona.

Hombre presentaba varios impactos de bala

Según la información preliminar de la atención, se trata de un hombre adulto, quien presentaba varios impactos de bala en el cuerpo.

Una unidad básica llegó hasta el lugar y confirmó la situación.

El hecho quedó en manos de las autoridades correspondientes, quienes deberán determinar las circunstancias en las que ocurrió el homicidio.

Por el momento, no han trascendido detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre los responsables del ataque.

Autoridades investigan el homicidio

El caso se mantiene bajo investigación para esclarecer qué ocurrió y determinar quiénes estarían detrás de la muerte del hombre.

La información disponible corresponde a un reporte preliminar de atención, por lo que las autoridades podrían ampliar los detalles conforme avance la investigación.

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