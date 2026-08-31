¡Otro más! Fuerte sismo sacude Indonesia este lunes

Un sismo de magnitud 5,5 sacudió la región de Ruteng, Indonesia, durante la madrugada de este lunes 31 de agosto de 2026.

El movimiento se registró exactamente a las 3:03 a. m., hora local, según el reporte oficial.

Epicentro fue localizado en Indonesia

Según medios internacionales, el epicentro se ubicó en las coordenadas 8,24° de latitud sur y 120,61° de longitud este, en territorio indonesio, al oeste de Timor-Leste.

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Sismo tuvo poca profundidad

El reporte señala que el sismo tuvo una profundidad menor a 30 kilómetros, por lo que fue clasificado como un Evento Sísmico Internacional.