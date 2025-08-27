La misma historia que los últimos años, Saprissa firma otro fracaso internacional y se queda fuera sin siquiera pasar de la fase de grupos de la Copa Centroamericana.

El equipo morado no tuvo opciones claras a gol, fue poco creativo en ofensiva y firmó un empate sin goles.

Con este resultado se esfuma toda posibilidad de clasificar a la siguiente Copa de Campeones de la CONCACAF.

La afición morada perdió la paciencia en varias ocasiones, una de ellas con la salida de Gustavo Herrera del terreno de juego, en donde una silbatina se apoderó del ambiente.

Con este resultado, Motagua finalizó como líder en el Grupo C, y lo acompañará en la siguiente fase el Club Sport Cartaginés, que goleó al Independiente en su casa para firmar el segundo puesto.