No fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía.

Nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría.

Lo tuyo y haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo.

Te olvidaste de lo que un día fuimos, y lo peor es que…

No fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía.

Nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría.

De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo,

te olvidaste de lo que un día fuimos.

Tu distante con tu actitud, y eso me llenaba de inquietud,

tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú.

Estaba corriendo por alguien, que por mí ni estaba caminando,

este amor no ha muerto, pero está delirando.

Ya de lo que había ya no hay na’, te lo digo con sinceridad, tu estas frío como en navidad, es mejor que esto se acabe ya.

No me repita la ‘movie’ otra vez que esa ya la vi, bebé yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí.

Es un adiós necesario lo que un día fue increíble se volvió rutinario.

No me saben a nada tus labios, ahora es todo lo contrario, y lo peor es que…

No fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía.

Nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría.

Tú en lo tuyo y haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo

y te olvidaste de lo que un día fuimos.