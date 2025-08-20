Tres partidos sin ganar y una situación complicada en ofensiva. Saprissa firma una nueva derrota, esta vez en Panamá ante el Independiente.

Un único gol de Ángel Caicedo, a través de un tiro libre, puso el 1-0 definitivo a favor del cuadro panameño, ante un Saprissa que generó poco en ataque.

Con este resultado, Independiente de La Chorrera ocupa el segundo lugar de grupo detrás del Motagua, Saprissa queda tercero con seis puntos y Cartago apenas tiene uno.

Los morados cerraron el juego con tres centroatacantes en cancha: Sinclair, Escoe y Herrera; sin embargo, el peligro no estuvo presente.

Solo un punto de los últimos nueve disputados pudo conseguir el Saprissa: cayó 3-0 ante Cartaginés, empató con Liberia y ahora sufre un nuevo traspié que lo deja sin puntos.

Esta es la segunda derrota de equipos ticos ante panameños en la Copa Centroamericana 2025, pues en la primera jornada Alajuelense cayó ante Plaza Amador. Herediano enfrenta al Sporting San Miguelito mañana jueves 21 de agosto, mientras que Cartaginés recibirá a Independiente en la próxima jornada.