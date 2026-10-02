Otra baja en La Sele: Federación anuncia convocatoria de tres jugadores más

Fecha de publicación: 2 de October de 2026

Fecha de modificación: 2 de October de 2026

Hay más noticias con La Sele esta mañana. Recientemente se anunció la baja de Roan Wilson y el estado de salud de Jeyland Mitchell.

Ahora, la Federación Costarricense de Fútbol emitió un nuevo comunicado, con detalles sobre otra baja y una nueva convocatoria.

¿Quién será baja?

El jugador Josimar Méndez no podrá ser tomado en cuenta por el cuerpo técnico para el partido de este domingo debido a que está inhabilitado por acumulación de tarjetas amarillas.

Méndez recibió dos tarjetas amarillas durante esta fase de la competencia, situación que le impide participar en el próximo partido.

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Tres jugadores se integran a La Sele

Por otra parte, los jugadores Ronald Matarrita y Anthony Hernández, de Liga Deportiva Alajuelense, y Mayron George, de Sporting FC, fueron convocados para integrarse a la Selección Nacional Mayor.

Los tres futbolistas se incorporarán a los trabajos de la Tricolor a partir de este viernes.