Óscar Ramírez tuvo 14 entrenamientos previo a su regreso

Fecha de publicación: 9 de October de 2026

Fecha de modificación: 9 de October de 2026

Óscar Ramírez completó 14 entrenamientos en su regreso a Alajuelense y definió la convocatoria de 23 jugadores que viajarán esta tarde para enfrentar a Puntarenas este sábado.

Las principales dudas en la convocatoria son Alexis Gamboa y Aarón Salazar, quienes necesitan recuperar la parte física tras más de un mes sin participar en partidos oficiales.

Alajuelense inicia una seguidilla de 9 partidos en menos de un mes por Campeonato Nacional y Copa Centroamericana, además de acumular 3 partidos consecutivos sin ganar de visita.