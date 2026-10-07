Óscar Ramírez trabajó por primera vez con el equipo completo en Alajuelense

Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

Óscar Ramírez trabajó por primera vez con el grupo completo en Alajuelense, tras integrarse a las prácticas los que estuvieron en la Selección Nacional de Costa Rica durante la fecha FIFA.

Alajuelense regresará a la competencia contra Puntarenas el próximo sábado a las 6 de la tarde en el Estadio Lito Pérez por la jornada número 10 del Campeonato Nacional de fútbol.

La última vez que Ramírez debutó en el banquillo rojinegro fue contra Puntarenas, en la cancha neutral de Guanacasteca, y destacó que la cancha de Puntarenas es compleja, rápida y dinámica.