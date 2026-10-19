Óscar Ramírez reveló por qué volvió al banquillo rojinegro

Fecha de publicación: 19 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026

El técnico rojinegro reveló por qué decidió volver al banquillo de Alajuelense, luego de que su amor por los colores rojo y negro impulsara su regreso al club manudo en esta temporada.

Mantener la identidad liguista y evitar que técnicos identificados con otros clubes llegaran al equipo también pesó en su decisión de asumir nuevamente la dirección técnica del club.

Alajuelense suma 5 partidos sin perder desde la salida de Ismael Rescalvo, regresó a zona de clasificación y ahora piensa en la Copa Centroamericana antes de viajar este martes a Tegucigalpa.