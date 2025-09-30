Óscar el ‘Macho’ Ramírez atendió a la prensa previo al duelo ante Motagua por la Copa Centroamericana de este próximo martes 30 de setiembre.

En la conferencia, el entrenador conversó sobre la situación ocurrida con cuatro de sus jugadores, que resultaron suspendidos por una situación disciplinaria.

Las declaraciones del ‘Macho’

“Solo el tema de que ellos no hayan viajado ya indican que yo tomé una decisión, es en este momento creo que lo más sano”.

“Gracias a Dios que tenemos una planilla alta e inmediatamente me avoqué a lo que tenía planeado, que no difiere mucho tampoco. Tomé las decisiones estas y por el momento, lo que se está jugando, creo que es la más acertada”.

“La disciplina, pues, es una de las cosas que siempre uno apela, en este caso ellos, pues, han faltado a eso y nosotros tomamos las decisiones correspondientes”.

Repase las declaraciones completas al respecto