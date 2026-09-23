Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

El técnico Óscar Ramírez dirigió este miércoles su primer entrenamiento al frente de la Liga Deportiva Alajuelense, luego de que el club anunciara de manera oficial la conformación del cuerpo técnico que lo acompañará en esta nueva etapa.

Con esta primera práctica, el entrenador comienza a preparar al equipo para los próximos compromisos del Torneo de Apertura 2026, en los que la institución espera recuperar el protagonismo perdido en las últimas temporadas.

La afición rojinegra depositó su confianza en Ramírez, quien regresa al banquillo manudo con la misión de devolver al equipo a la senda de los triunfos y competir por el título nacional.