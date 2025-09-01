Escrito por: Eduardo Troconis.

El Ricardo Saprissa volvió a ser testigo de la solidez del guardameta rojinegro. Ortega, pieza fundamental en los últimos partidos contra los morados, acumuló ya cinco clásicos sin perder, tres de ellos disputados en Tibás. Tras esta última victoria, Óscar Machillo Ramírez fue tajante:

“Es la mejor contratación del club en los últimos años”, destacando el peso que tuvo el uruguayo en momentos decisivos.

El propio Ortega celebró el triunfo y el respaldo de la afición:

“Hoy se pudo dar, contento por mis compañeros, por romper una racha y sobre todo por la gente que nos hizo un banderazo antes de venir; se lo merecen”.

La dirigencia manuda ya trabaja en su renovación de contrato, un movimiento esperado por la afición que ve en el portero a uno de los pilares del equipo.