Óscar Ramírez define su cuerpo técnico para volver al banquillo liguista

Fecha de publicación: 21 de September de 2026

Fecha de modificación: 21 de September de 2026

Óscar Ramírez está a pocos detalles de convertirse nuevamente en el entrenador de Liga Deportiva Alajuelense. El club mantiene conversaciones con el técnico y solo faltan aspectos administrativos y las firmas del contrato para hacer oficial su regreso.

¿Qué falta para su llegada?

La conformación del cuerpo técnico, que quedaría definida este lunes en el Centro de Alto Rendimiento, mientras el equipo se prepara para retomar los entrenamientos esta misma semana.

Junto a Ramírez se mantendría Javier Delgado como asistente técnico, según la información brindada.

El eventual regreso de Ramírez coincide con la pausa del campeonato nacional, lo que permitiría que asuma de inmediato y establezca su plan de trabajo.