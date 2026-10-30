Fecha de publicación: 30 de October de 2026

Fecha de modificación: 30 de October de 2026

Óscar Ramírez buscará su primera victoria como técnico ante Hernán Medford en clásicos, aunque destacó la trayectoria del entrenador rival y manifestó el respeto que mantiene hacia su trabajo.

El técnico Ramírez afirma que “trataremos de ver de qué manera podemos traer esos puntos para meternos más de lleno en la pelea porque siempre hemos venido ahí atrás”.

Asimismo, subrayó la localidad del Saprissa y advirtió que el cierre de la Copa Centroamericana complicará el calendario.