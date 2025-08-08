Escrito por: Eduardo Troconis.

La Liga Deportiva Alajuelense consiguió su primera victoria en la Copa Centroamericana al imponerse 2-1 como visitante frente al Managua FC, un resultado que les permitió ubicarse en el tercer puesto de su grupo, por detrás de Antigua GFC (Guatemala) y Plaza Amador (Panamá).

Sin embargo, más allá de los tres puntos, el entrenador rojinegro, Óscar Ramírez, dejó claro que el equipo atraviesa el tramo más exigente de la temporada.

En conferencia de prensa, el “Machillo” hizo una autocrítica sobre el desarrollo del juego:

“Nos robaron un poco el balón, nos hicieron correr y encontraron espacios en los cuadrados que llamamos nosotros, y nos complicaron”.

El estratega destacó que ya no existen partidos sencillos en el ámbito regional, y recordó que hace una década un duelo contra Estelí terminó con un ajustado 1-0.

También valoró la capacidad de reacción de sus jugadores en el segundo tiempo y subrayó que el momento actual exige el máximo del plantel, debido al intenso calendario y la falta de tiempo para trabajo de campo:

“Fue un partido más controlado y manejado; el gol del triunfo fue una jugada bonita, de las que nos identifican a nivel centroamericano. Para mí este es el momento más complejo de todo el torneo. El arranque y la consolidación son difíciles, más con partidos tan seguidos”.

Con la mirada ya puesta en el próximo reto, el técnico reconoció la importancia del duelo del domingo ante Herediano en el estadio Alejandro Morera Soto, un encuentro que, según él, “significa mucho por lo que ha pasado en los últimos años” entre ambos clubes.