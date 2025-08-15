Orquídeas y abrazos destacan como el regalo perfecto en el homenaje a las madres, donde el equipo de Repretel y el saxofonista Christian Cassidy Jones crearon un ambiente íntimo lleno de emociones.

Las flores, entregadas por conductores y camarógrafos del programa, simbolizan la ternura y dedicación que caracteriza a las mamás, incluso aquellas que “no son expertas en plantas pero aprenden a cuidarlas por amor”.

Este gesto refleja cómo pequeños detalles fortalecen los lazos familiares en fechas especiales.