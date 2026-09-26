Fecha de publicación: 26 de September de 2026

Fecha de modificación: 26 de September de 2026

Las orquídeas cultivadas en Cartago destacan en exposiciones y competencias internacionales, donde coleccionistas como Josué Ávila muestran especies miniatura y plantas premiadas.

El experto en plantas y aromas, junto a la Asociación Orquideológica de Cartago, organiza una exposición nacional que reúne a fanáticos y otorga premios internacionales a ejemplares sobresalientes.

Los interesados pueden obtener más información a través del contacto telefónico 8832-3188 o en las redes sociales de la asociación, donde se detallan las variedades únicas que cautivan por sus colores y formas.