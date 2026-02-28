La orquesta estudiantil del Liceo Experimental Bilingüe José Figueres Ferrer está transformando vidas a través de la música, luego de pasar de ser una pequeña iniciativa.

En un inicio, la orquesta contaba con apenas seis estudiantes y ahora ya está consolidada como una orquesta de cámara de veinte integrantes.

Bajo la guía del profesor Melvin Rojas, los jóvenes músicos, de entre 13 y 17 años, combinan su exigente formación académica con la pasión por los instrumentos de cuerda, viento y percusión.