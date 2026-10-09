Fecha de publicación: 9 de October de 2026

Fecha de modificación: 9 de October de 2026

Orlando Sinclair anotó 6 goles en los últimos 8 juegos que disputó entre club y selección, una racha que lo pone a pensar a Hernán Medford y lo mantiene en la lucha por ser el estelar en su esquema con Newton Williams.

La racha del delantero comenzó en el clásico, continuó en los dos juegos de la serie ante Cartaginés en la Centroamericana, el compromiso ante Herediano y los partidos ante Curazao y Haití con la selección nacional de Costa Rica.

El delantero estará en la convocatoria este domingo ante Escorpiones y se espera que sea titular, mientras acumula 3 goles y 2 asistencias en 8 juegos de la apertura, y busca seguir sumando para mantener el liderato.