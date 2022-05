Oriana Sabatini tiene una relación más que estable con Paulo Dybala. La cantante decidió mudarse a Italia junto a él y empezar de cero.

“Me fui a vivir a un país sin familia ni amigos. Yo soy una persona que necesita su red de contención. La verdad me re costó. No sé qué pensarán las mujeres de otros jugadores, pero es re difícil. Me llevó 3 años acomodarme”, contó la joven en el programa LAM.

Además, Sabatini contó que el futbolista a quien definió como el amor de su vida, la apoya en su carrera como cantante y contó como lleva la distancia cuando los dos se ausentan por compromisos profesionales.

“Si realmente es el amor de mi vida, vamos a tener toda la vida para estar juntos”, confesó y agregó que el gran momento que vive personalmente la motivó a retomar su carrera.

Por otra parte, entre tantos escándalos de infidelidades que casualmente involucra a futbolistas, la cantante aseguró que confía plenamente en Dybala aunque es consciente de que muchas mujeres pueden escribirle.

“Es un potro: tiene todas las cajitas para que las mujeres o quien sea le manden mensajes. Está bien. Lo que yo tengo que hacer es confiar que él no va a contestarles o abrir esa puerta. Confío mucho en mi pareja; si no, no estaría con él”, afirmó.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala llevan más de 3 años de relación. (Foto: Instagram @orianasabatini).

Sabatini y Dybala vuelven a ser noticia tras revelarse públicamente que el futbolista firmaría contrato con el Inter de Milán por las próximas cuatro temporadas con un salario de 6 millones de euros por cada una. Cabe destacar que al jugador argentino le queda poco para finalizar su contrato con la Juventus en junio de este año.

325

Oriana Sabatini acaba de regresar a la música con 325, su nuevo trabajo.

“Dices que me quieres, pero no me quieres / solo estás acostumbrado a que me tienes. / Aquí te ves, pero siempre vuelves.” Así es el estribillo de “325”, que al poco tiempo ya es furor en las redes sociales. En el video, la famosa artista se deja ver con un outfit compuesto porun catsuite negro con transparencias. Incluso, hacia el final se anima a un desnudo completo muy atrevido.