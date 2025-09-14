Este domingo el tico Evan Michelini participó en su tecer carrera del Campeonato Europeo de Fórmula 4. Dicha categoría es la cuna de pilotos que aspiran a grandes competiciones del automovilismo.

¿Cómo le fue?

Terminó la carrera en el puesto 24° y avanzó siete posiciones en la tabla general. El tico se posicionó como 10° en la categoría “Rookie”, que son los pilotos que participan por primera vez en esta competencia.

Expertos destacan el rendimiento del costarricense para ser la primera vez que está en F4.