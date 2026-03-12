Organizar la casa con soluciones prácticas y tecnología que facilitan el día a día

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

Organizar la casa es más sencillo con las soluciones prácticas que María Paula Cascante presenta para distintos espacios del hogar.

La especialista muestra opciones de organizadores para diversas áreas, incluyendo el baño, y explica qué tipo de artículos se pueden guardar en cada uno. “Tenemos también envases herméticos para almacenar alimentos”, comenta.

También aborda las alternativas tecnológicas disponibles, como las lámparas, detallando la función de cada una para facilitar el día a día en la vivienda.