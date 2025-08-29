Son los vecinos de San Rafael de Alajuela quienes históricamente han tenido al lado las principales cárceles de Costa Rica. El anuncio de una nueva megacarcel para los reos más peligrosos del país en este distrito ha generado un movimiento de oposición a la iniciativa.

Los afectados aseguran que si van a hacer una nueva cárcel, que al menos se garanticen planes de seguidad e inversión social en el distrito.

Según el Ministerio de Justicia y Paz, pese a la intención de construir una nueva megacárcel no se contemplan aún plazas para más policias.

“De paso nosotros no estamos previendo contratar talento humano para esto, pero sí iniciar este proyecto con lo que ya tenemos y posteriormente cuando tengamos más claridad sobre eso, sí hacer la gestión que se debe realizar en caso de que sea necesario“, dijo Nils Ching, viceministro de Justicia.

El proyecto tendría un valor de ¢21 mil millones aproximadamente.