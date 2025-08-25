Organizaciones criminales obstruyen el paso de la Policía para evitar que los atrapen con cargamentos ilícitos, como demostró el caso más reciente en la Zona Sur donde.

Fueron tres vehículos que bloquearon durante 10 kilómetros a una patrulla de Fronteras que perseguía un camión con contrabando de licor.

Freddie Guillén, jefe de operaciones de la Fuerza Pública, confirmó que estas bandas han diversificado sus actividades desde el narcotráfico hacia el contrabando de alcohol y cigarrillos, manteniendo redes de informantes comprados a lo largo de las rutas fronterizas que alertan sobre controles policiales.