Ordenan medidas inmediatas contra funcionarios por liberación irregular de privado de libertad

Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, instruyó a la Dirección General de Adaptación Social (DGAS) la reubicación inmediata de la directora del Centro de Atención Institucional (CAI) Carlos Luis Fallas, de Pococí, Limón, y todos los funcionarios involucrados en la liberación irregular de un privado de libertad. Procedimientos se realizan mientras se desarrolla la investigación.

Dicho privado de liberada mantenía causas judiciales pendientes.

Medidas tomadas por Justicia tras liberación de privado de libertad

Además, se ordenó iniciar los procedimientos disciplinarios respectivos contra los funcionarios. De comprobarse responsabilidad o negligencia, se procederá con el despido de los responsables, conforme al ordenamiento jurídico.

También, los funcionarios involucrados serán denunciados penalmente ante el Ministerio Público, para que se determinen las eventuales responsabilidades.

Mensaje del Ministerio de Justicia

Justicia aprovechó esta situación para reiterar que no tolerará irregularidades, negligencia ni incumplimientos de deberes por parte de los que tienen bajo responsabilidad trabajar en centros penitenciarios.

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