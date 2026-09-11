Fecha de publicación: 11 de September de 2026

Fecha de modificación: 11 de September de 2026

El Ministerio Público de Costa Rica informó, mediante sus plataformas oficiales, sobre las medidas que se tomarán contra sospechosos vinculados con una investigación judicial.

Según la información disponible, la Fiscalía contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes dirigió tres allanamientos y ordenó la detención de tres hombres.

Los sujetos figuran como sospechosos de integrar un chat en el que se compartía material de pornografía infantil.

Durante los operativos, las autoridades decomisaron evidencia tecnológica, que será sometida al respectivo análisis.

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Por: Camila Rosales Méndez

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