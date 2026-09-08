Opiniones divididas ante el proyecto que pretende presentar el oficialismo

El proyecto que pretende presentar el oficialismo para permitir la reelección continua del presidente de la República ha causado opiniones divididas entre la población.

El diputado oficialista José Miguel Villalobos está trabajando en un plan para devolver a Rodrigo Chaves al poder en las próximas elecciones.

La iniciativa ha generado posturas encontradas en distintos sectores políticos y sociales del país.

Rodrigo Chaves, ministro de la presidencia, afirma que “estoy apoyando, empujando y trabajando día y noche para Laura Fernández sea la mejor presidente en la historia”.