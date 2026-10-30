Operativos por Halloween: Más de 1.000 cámaras, oficiales de tránsito y varias policías municipales

Fecha de publicación: 30 de October de 2026

Fecha de modificación: 30 de October de 2026

Más de 1.000 cámaras y varias policías municipales colaboran con Tránsito en los operativos de Halloween y Día de la Mascarada, que están en desarrollo este fin de semana.

Las autoridades reportan 35 motos ya decomisadas y la cifra sigue creciendo conforme avanzan los dispositivos de control en distintos puntos del país.

La coordinación interinstitucional busca evitar las rodadas y reforzar la seguridad vial durante las festividades.

Erick Calderón, policía de tránsito, añade que “hemos detectado que las personas que se han accidentado precisamente o no tienen permiso para conducir o en algunos casos son menores de edad”.