Operativos en distintas zonas permite detener hombres con órdenes de captura

Fecha de publicación: 26 de October de 2026

Fecha de modificación: 26 de October de 2026

En diferentes puntos de la capital se desplegó la operación Élite, donde se hallaron dosis de droga, armas de fuego, municiones y sospechosos con órdenes de captura, como parte de los operativos para frenar la ola de violencia.

El operativo tiene como finalidad intervenir sitios considerados conflictivos, mediante acciones que realiza Seguridad Pública a través de sus diferentes unidades policiales.

Al respecto, el director regional de la Fuerza Pública, Víctor Fernández, precisó que se decomisaron 168 puches de marihuana, 138 dosis de cocaína y 70 gramos de droga. “También se realizó la aprehensión de un sujeto de apellido Lazo, a quien se le decomisaron dos armas de fuego, cuatro cargadores y 50 proyectiles”, sostuvo.

Estas acciones responden a la súplica de la ciudadanía ante el temor de quedar en medio de un tiroteo en las comunidades intervenidas por las autoridades.