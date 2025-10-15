Un operativo sorpresa fue ejecutado por las autoridades en Crucitas para desmantelar nuevos puntos de extracción ilegal de oro, donde grupos de coligalleros continúan removiendo tierra de manera indiscriminada. Durante la intervención se logró detectar la actividad de estos grupos, que operan al margen de la ley causando un severo daño ambiental.

La magnitud del problema es tal, que el propio Ministro de Seguridad indicó en la Asamblea Legislativa que para vigilar eficientemente la zona de Crucitas habría que mover la mayoría de la policía del Valle Central.

Frente a esta situación, se plantea la necesidad de una estrategia integral que combine el accionar policial con programas de desarrollo económico alternativo para las comunidades aledañas. La destrucción de búnkeres y la incautación de equipos son acciones paliativas, pero se requiere atacar las redes de financiación y comercialización del oro extraído ilegalmente.