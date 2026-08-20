Operativo policial destapa laboratorio de marihuana en Alajuela

Un operativo conjunto de varios cuerpos policiales permitió descubrir un laboratorio de marihuana hidropónica que funcionaba en una vivienda ubicada en el sector de El Cacao, en Tuetal Norte, Alajuela. La intervención se realizó este miércoles 19 de agosto, luego de que las autoridades recibieran información sobre actividades sospechosas en la propiedad.

Decomisaron cientos de plantas

En el inmueble, las autoridades encontraron 321 plantas de marihuana en diferentes etapas de crecimiento, además de 3.080 gramos de la misma ya procesada, que se encontraba lista para su posible comercialización.

Entre los implementos encontrados había sistemas automatizados de riego, dispositivos para controlar la temperatura y la humedad, sistemas de iluminación y ventilación, además de fertilizantes y otros elementos especializados.

Un laboratorio dentro de una vivienda

Según la información de las autoridades, el inmueble contaba con un sistema preparado para desarrollar el cultivo bajo condiciones controladas.

La modalidad hidropónica permite cultivar plantas sin utilizar suelo agrícola, mediante soluciones de agua con nutrientes. Este tipo de sistema facilita el control de factores como la iluminación, la humedad y la temperatura.

Las autoridades consideran que este tipo de cultivos representa un desafío para los cuerpos policiales debido a que pueden instalarse en espacios cerrados y funcionar durante todo el año.

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Investigación continúa

Ahora, las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar quiénes estaban detrás del cultivo y establecer si existían vínculos con posibles redes dedicadas a la distribución de marihuana.

Escrito por: Daniel Palma Durán