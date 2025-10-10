Una embarcación de guardacostas ya llegó a la Isla del Coco para apoyar el complejo rescate de un funcionario del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) que cayó 40 metros en un guindo, selva adentro.

En la misión participan 20 personas, entre funcionarios del SINAC, paramédicos y guardacostas, quienes brindan soporte logístico y médico en estas labores.

En este momento, cuatro personas intentan trasladar al funcionario en una camilla desde el sector donde cayó hasta el sendero, aunque las intensas lluvias han atrasado el proceso de evacuación.