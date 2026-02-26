Operativo en el Pochote de Barrio Cuba dejó a 14 migrantes indocumentados

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

Un operativo desplegado por diversos cuerpos policiales en el precario El Pochote, en el barrio Cuba, dejó como resultado la detención de 14 migrantes indocumentados que quedaron a la orden de Migración para su respectiva expulsión, según informaron las autoridades.

Además, en el sector de Hatillo, en coordinación con la Policía Municipal, se clausuraron cinco locales de juegos que operaban sin los permisos ni patentes necesarios, donde funcionaban máquinas tragamonedas.

Estos operativos sostenidos se mantienen en los barrios del sur de la capital con el propósito de frenar el actuar de los grupos ligados al narcotráfico y otros delitos, explicaron las autoridades.

Las 14 personas aprehendidas fueron puestas a disposición de Migración para verificar su estatus migratorio, mientras que los establecimientos cerrados operaban de manera ilegal en la zona.