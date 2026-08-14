Operativo desmantela banda ligada al fallecido “Coco Guácimo”

Las autoridades judiciales completaron esta madrugada ocho allanamientos simultáneos que culminaron con la detención del jefe de sicarios y la célula más cercana al narcotraficante Ríos o Nitrillo, alias “Coco Guácimo”, abatido el 24 de julio en la operación Némesis.

El grupo aprehendido estaba dedicado exclusivamente al sicariato y formaba parte del círculo de confianza del fallecido líder criminal, cuyas operaciones han sido desarticuladas progresivamente desde su muerte.

Los operativos, que iniciaron a las 3:00 a.m., se extendieron por Limón, San José y Guanacaste, logrando la totalidad de los objetivos planteados por el Ministerio Público, según confirmaron las autoridades en el lugar de los hechos.