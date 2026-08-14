Operativo desmantela banda ligada al fallecido “Coco Guácimo”

Se logró tener al supuesto líder de sudarios.

Las autoridades judiciales completaron esta madrugada ocho allanamientos simultáneos que culminaron con la detención del jefe de sicarios y la célula más cercana al narcotraficante Ríos o Nitrillo, alias “Coco Guácimo”, abatido el 24 de julio en la operación Némesis.

El grupo aprehendido estaba dedicado exclusivamente al sicariato y formaba parte del círculo de confianza del fallecido líder criminal, cuyas operaciones han sido desarticuladas progresivamente desde su muerte.

Los operativos, que iniciaron a las 3:00 a.m., se extendieron por Limón, San José y Guanacaste, logrando la totalidad de los objetivos planteados por el Ministerio Público, según confirmaron las autoridades en el lugar de los hechos.