La diputada Luz Mary Alpízar Loaiza enfrenta un proceso de recuperación luego de que médicos le realizaran una cirugía por piedras en la vesícula, según confirmó su despacho este jueves.

La legisladora, quien también preside el partido Progreso Social Democrático, presentó una condición de salud que se complicó durante las últimas semanas. Ante el aumento de los síntomas, el equipo médico decidió intervenirla quirúrgicamente.

Diputada fue operada por cálculos biliares

De acuerdo con la información oficial, los médicos realizaron la operación el miércoles 11 de marzo, luego de que la diputada presentara síntomas asociados a cálculos biliares, una condición que puede provocar dolor intenso y otras complicaciones digestivas.

El equipo médico decidió intervenirla para evitar que el problema continuara agravándose.

Tras la cirugía, Alpízar evoluciona favorablemente, según informó su encargada de prensa.

Permanecerá incapacitada mientras se recupera

Debido al procedimiento quirúrgico, la diputada permanecerá incapacitada hasta el 25 de marzo, periodo en el que se mantendrá enfocada en su recuperación.

Durante este tiempo no participará en sus labores habituales dentro de la Asamblea Legislativa de Costa Rica.

Su despacho aseguró que, por ahora, la prioridad será garantizar una recuperación completa antes de retomar su agenda política.

Su relación con el oficialismo se fracturó

Alpízar fue la candidata presidencial del Progreso Social Democrático en las elecciones del 1 de febrero.

Esta agrupación política fue la misma que llevó al poder al presidente Rodrigo Chaves Robles en 2022.

Sin embargo, con el paso del tiempo surgieron diferencias entre la diputada y el oficialismo debido a críticas que Alpízar realizó sobre algunas decisiones del gobierno.