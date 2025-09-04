La operación de Estados Unidos contra una embarcación venezolana podría aumentar el ingreso de droga al país, según advierten expertos en seguridad que analizan el impacto regional del despliegue de 4 mil soldados y buques en el Caribe.

Esta intervención militar, dirigida contra grupos como el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua, fuerza a los narcotraficantes a abandonar las rutas marítimas internacionales y buscar alternativas terrestres, situando a Costa Rica como el eslabón más vulnerable de Centroamérica.

El video desclasificado por la Casa Blanca confirma que este no sería el único ataque, por lo que especialistas anticipan que el Pacífico costarricense -especialmente la zona de la Isla del Coco- podría convertirse en nuevo escenario de conflicto.