“Operación Cacería” deja 107 personas detenidas en una semana

Fecha de publicación: 20 de October de 2026

Fecha de modificación: 20 de October de 2026

La Operación Cacería del Ministerio de Seguridad Pública dejó 107 personas detenidas en una semana en las provincias de Limón y San José.

Las capturas corresponden a órdenes por homicidios, tráfico de drogas, extorsiones, amenazas y otros delitos graves, incluido femicidio.

Raúl Rivera, director general de la Fuerza Pública, informó que en La Carpio y San José se realizó una acción operativa que evitó el accionamiento de armas de fuego y permitió decomisar un arma.

En la semana se incautaron más de 30 armas, entre ellas fusiles AR-15 y AK-47.

Rivera destacó que el 52% de las capturas se deben a delitos graves como homicidio, tentativa de homicidio y robo agravado.

La operación inició el 9 de septiembre en Cartago y se extendió a otras provincias.