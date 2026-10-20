“Operación Cacería” deja 107 personas detenidas en una semana

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La Operación Cacería del Ministerio de Seguridad Pública dejó 107 personas detenidas en una semana en las provincias de Limón y San José.
Las capturas corresponden a órdenes por homicidios, tráfico de drogas, extorsiones, amenazas y otros delitos graves, incluido femicidio.
Raúl Rivera, director general de la Fuerza Pública, informó que en La Carpio y San José se realizó una acción operativa que evitó el accionamiento de armas de fuego y permitió decomisar un arma.
En la semana se incautaron más de 30 armas, entre ellas fusiles AR-15 y AK-47.
Rivera destacó que el 52% de las capturas se deben a delitos graves como homicidio, tentativa de homicidio y robo agravado.
La operación inició el 9 de septiembre en Cartago y se extendió a otras provincias.