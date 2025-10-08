Un grupo se dedicaba a trasegar grandes cantidades de droga oculta en vehículos mediante compartimientos secretos especialmente adaptados para evadir los controles de seguridad. Liderados por un hombre quien estaba en libertad con medidas cautelares por otra causa, fueron detenidos mediante cinco allanamientos simultáneos en diferentes ubicaciones.

La investigación de la Policía de Control de Drogas (PCD) detalló que la organización utilizaba una flota de vehículos con dobles fondos y compartimientos ocultos para transportar la droga a lo largo del país. Pese a su situación legal previa, el sujeto continuó delinquiendo y cuatro meses después lo vuelven a detener, lo que evidencia la reincidencia en actividades delictivas.

El operativo permitió incautar importantes cantidades de droga y desarticular una red de distribución que operaba a nivel nacional. Esta captura representa un golpe significativo al narcotráfico en la región y refuerza el trabajo coordinado entre las fuerzas de seguridad.