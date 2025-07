OpenAI anunció este 20 de julio el lanzamiento oficial de ChatGPT Agent, una nueva función que convierte a su famoso chatbot en un asistente verdaderamente autónomo. A diferencia de versiones anteriores, esta herramienta no solo responde preguntas o genera contenido, sino que también es capaz de realizar tareas por cuenta propia, como gestionar correos electrónicos, planificar eventos o preparar presentaciones completas.

ChatGPT can now do work for you using its own computer.



Introducing ChatGPT agent—a unified agentic system combining Operator’s action-taking remote browser, deep research’s web synthesis, and ChatGPT’s conversational strengths. pic.twitter.com/7uN2Nc6nBQ