Opciones nutritivas y llenas de sabor para comer el día de la mejor manera

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

El chef Pedro visitó el programa para compartir sus recomendaciones sobre un desayuno equilibrado y nutritivo. Destacó que esta comida debe incluir proteínas, carbohidratos y grasas saludables para garantizar energía durante el día.

“Hoy en día está muy de moda el desayuno cargado en proteína, porque te genera bastante energía”, explicó. Entre las opciones presentadas, mostró un desayuno americano con tocino crocante, huevo frito y picadillo marrón, aclarando que la grasa de origen animal es saludable.

También presentó el tradicional gallo pinto, con queso, huevos y natilla. El chef enfatizó la importancia de elegir ingredientes frescos y de calidad para maximizar los beneficios nutricionales de cada plato.