Juliana Barboza presenta opciones de snacks que ayudan a reducir el colesterol y los triglicéridos, destacando que comer entre comidas no significa descuidar la salud sino elegir alimentos estratégicos como el yogur griego sin azúcar con semillas.

La experta explica que la fibra, presente en frutas con cáscara como la manzana, y las grasas saludables de la mantequilla de maní son clave para saciar antojos y bajar la “grasa mala” de manera efectiva a cualquier hora del día.

Barboza también sugiere variar con frutas de temporada y propone un pudín de chía para la merienda, demostrando que controlar los niveles lipídicos puede ser delicioso y no implica dejar de comer.