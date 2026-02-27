Ónix nácar: de piedra natural a pieza decorativa con luz y carácter

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

Las piezas decorativas elaboradas en ónix y mármol travertino se distinguen por ser únicas e irrepetibles, ya que la naturaleza define las betas y vetas de cada bloque de piedra.

Un centro de mesa de ónix nácar puede combinarse con mármol travertino en los bordes, generando contrastes exclusivos que ningún otro ejemplar podrá igualar.

Esta condición convierte a cada bowl, lámpara o escultura en una posesión exclusiva para quien la adquiere, pues incluso cuando se busca una pieza similar, las variaciones naturales garantizan que cada una tenga su propia identidad y carácter.