Dos ondas tropicales ingresarán al país en los próximos días

Costa Rica continuará bajo condiciones inestables durante este fin de semana debido al ingreso de dos nuevas ondas tropicales que traerán más lluvias y aguaceros a diferentes regiones del país.

¿Cuándo llegarán las ondas?

La onda tropical número 40 aumentará las precipitaciones durante el domingo, con posibilidad de aguaceros acompañados de tormenta eléctrica en distintos sectores.

Mientras tanto, la onda tropical número 41 se espera para inicios de la próxima semana. Por ahora, los especialistas señalan que este sistema no presenta un desarrollo importante.

¿Cómo estará el clima?

Las condiciones de humedad, las altas temperaturas y la disminución de los vientos favorecerán la formación de nubes y lluvias, principalmente en el Pacífico, Valle Central, montañas del Caribe y sectores de la zona norte.

Le puede interesar: Fenómeno meteorológico que afecta el país se intensificará los próximos meses



Además, se mantiene especial atención en el Pacífico Sur y el sur de la zona norte, donde los suelos presentan altos niveles de saturación, aumentando el riesgo de inundaciones y deslizamientos.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.