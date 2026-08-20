Onda tropical 34 llegará este jueves: ¿será más fuerte?

Costa Rica tendrá una jornada marcada por cielos nublados y lluvias, principalmente en el Caribe, Sarapiquí y algunos sectores de la Zona Norte. Para la tarde, las precipitaciones podrían intensificarse y el panorama cambiaría durante la noche con el ingreso de la onda tropical número 34.

El Instituto Meteorológico Nacional prevé que el sistema atraviese el país durante la noche de este jueves, principalmente entre las 6 y 7 de la noche.

¿Será más fuerte?

Sin embargo, la onda tropical 34 no sería tan fuerte como la anterior. Según el pronóstico, el sistema presenta poca inestabilidad debido a su interacción con masas de aire de bajo contenido de humedad sobre el mar Caribe.

Aun así, la preocupación se mantiene por la condición de los suelos, especialmente en el Caribe y Sarapiquí, donde están saturados hasta en un 100% y todavía hay personas en albergues debido a las recientes emergencias.

El IMN señala que el efecto de esta onda tropical sería rápido y prácticamente imperceptible en comparación con otros sistemas recientes, pero las lluvias podrían reforzarse durante la noche.

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