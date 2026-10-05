Onda tropical #50: ¿Cómo afectará al país?

Fecha de publicación: 5 de October de 2026

Fecha de modificación: 5 de October de 2026

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) anunció, mediante sus plataformas oficiales, las condiciones del tiempo que se esperan para esta semana, del 5 al 11 de octubre en el país.

Según la información brindada por la institución, la onda tropical número 50 estará acompañada de condiciones lluviosas, aguaceros y tormentas en diferentes sectores.

El pronóstico del clima

Durante las mañanas, aumentará la probabilidad de lluvia localizada en las zonas marítimas del Pacífico cercano al país, principalmente entre jueves y domingo.

Para las tardes se esperan aguaceros, algunos de fuerte intensidad, y tormentas dispersas en el Pacífico y el Valle Central. También podrían presentarse lluvias en sectores montañosos de ambas vertientes.

En las noches se prevén lluvias dispersas y posibles aguaceros con tormenta en la vertiente del Pacífico y el Valle Central.

Temperaturas por zona del país

• Valle Central: temperatura máxima de 32 °C y mínima de 16 °C.

• Pacífico Norte: temperatura máxima de 37 °C y mínima de 20 °C.

• Pacífico Central: temperatura máxima de 32 °C y mínima de 17 °C.

• Pacífico Sur: temperatura máxima de 34 °C y mínima de 17 °C.

• Caribe: temperatura máxima de 33 °C y mínima de 16 °C.

• Zona Norte: temperatura máxima de 34 °C y mínima de 18 °C.

Además, se esperan vientos débiles y altos niveles de humedad durante estos días.

Por: Camila Rosales Méndez

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