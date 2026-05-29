Onda Tropical #5 dejó calles inundadas y ríos crecidos

La Onda Tropical número 5 dejó calles inundadas y ríos crecidos tras su paso por el país, con intensas lluvias que persisten en gran parte del Valle Central.

En Toro Amarillo, sobre la Ruta 32, el paso es complejo para conductores, mientras que en la recta de Naranjito el río se salió y complicó el tránsito en la Ruta 1.

“La humedad e inestabilidad aportada por la zona de convergencia estaría provocando lluvias durante este viernes”, advirtió José Pablo Valverde del Instituto Meteorológico Nacional.