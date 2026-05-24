Onda tropical #5 entrará este lunes: Todo lo que debe saber

El Instituto Meteorológico Nacional informó que este lunes ingresará al territorio nacional la onda tropical número 5, la cual provocará fuertes lluvias en distintas regiones del país.

Según los expertos, las principales afectaciones se esperan en el Caribe, la Zona Norte, el Pacífico Sur y sectores del Pacífico Norte.

Además, la humedad también alcanzará zonas del este del Valle Central y pasos montañosos, donde podrían presentarse lluvias y lloviznas durante el día.

Aguaceros podrían venir acompañados de tormenta eléctrica

Para horas de la tarde, el IMN prevé aguaceros dispersos acompañados de tormenta eléctrica, principalmente en el Pacífico Sur y algunos sectores del Pacífico Central.

Las autoridades señalaron que esta nueva onda tropical forma parte de una seguidilla de sistemas que han mantenido condiciones muy inestables durante los últimos días.

Suelos saturados aumentan riesgo de emergencias

Las recientes lluvias ya han provocado incidentes en distintas partes del país.

En Grecia, un torbellino destechó al menos 15 viviendas y provocó caída de árboles, mientras que en San Isidro de Heredia varias quebradas se desbordaron causando inundaciones en carreteras.

Además, a mitad de semana Limón registró inundaciones y anegamientos debido a la crecida de ríos y el colapso de alcantarillas.

Las autoridades advierten que los suelos se mantienen saturados, por lo que incluso lluvias moderadas podrían generar nuevos incidentes.

Estas zonas se mantienen en alerta verde

La Comisión Nacional de Emergencias mantiene alerta verde para el Caribe Norte, Caribe Sur, Sarapiquí y Turrialba debido a las condiciones climáticas.

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Las autoridades hacen un llamado especial a quienes viven cerca de ríos, quebradas o zonas propensas a inundaciones para mantenerse atentos y seguir las recomendaciones oficiales.

En caso de emergencia, recuerdan a la población comunicarse al 911.