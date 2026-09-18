Onda tropical 44 provoca lluvias intensas este viernes y otra onda azotará el fin de semana

Fecha de publicación: 18 de September de 2026

Fecha de modificación: 18 de September de 2026

El tránsito de la onda tropical número 44 sobre el territorio nacional reforzará las lluvias este viernes, principalmente en horas de la tarde en el Pacífico Central y Pacífico Sur. Para el domingo se espera la llegada de la onda tropical número 45, que apunta a un fin de semana muy lluvioso.

El portavoz del Instituto Meteorológico Nacional, Juan Diego Naranjo, informó que las lluvias más importantes de este día ocurrirán en horas de la tarde cerca de la costa del Pacífico Central y el Pacífico Sur, con aguaceros dispersos acompañados de tormentas eléctricas durante la tarde y hasta primeras horas de la noche.

En el resto del país se prevén lluvias de moderada intensidad cerca de las montañas de la zona norte y el Caribe Norte, además de una alta probabilidad de precipitaciones cerca del sur de la península de Nicoya y los alrededores del Gran Área Metropolitana.

No se esperan precipitaciones significativas para este día en el norte de Guanacaste ni cerca de la costa de Limón.

El calentamiento matutino, sumado a la onda tropical, podría propiciar lluvias más intensas incluso en el centro del país, y las condiciones inestables se mantendrían al menos hasta el miércoles debido a la cercanía de la zona de convergencia.