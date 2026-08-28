Onda Tropical #38 ingresará este sábado

La Onda Tropical número 38 ingresará al país este sábado, por lo que las lluvias seguirán presentes durante el fin de semana y podrían intensificarse en varias regiones del territorio nacional.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) prevé que el fenómeno genere precipitaciones especialmente en el Caribe, la Zona Norte y el Pacífico, donde se mantiene la saturación de los suelos.

Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones y estar atenta a los reportes oficiales sobre el clima.