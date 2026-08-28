Onda Tropical #38 ingresará este sábado

Lluvias seguirán presentes el fin de semana.

La Onda Tropical número 38 ingresará al país este sábado, por lo que las lluvias seguirán presentes durante el fin de semana y podrían intensificarse en varias regiones del territorio nacional.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) prevé que el fenómeno genere precipitaciones especialmente en el Caribe, la Zona Norte y el Pacífico, donde se mantiene la saturación de los suelos.

Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones y estar atenta a los reportes oficiales sobre el clima.