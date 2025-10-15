La onda tropical 37 llegará este fin de semana a Costa Rica, un fenómeno que reforzará los aguaceros en prácticamente todo el país según el último informe de la Comisión Nacional de Emergencias.

La institución decretó alertas amarillas para las regiones del Pacífico Norte, Central, Sur y el Valle Central, mientras que la Zona Norte se mantiene en alerta verde.

Este sistema, que se verá potenciado por la cercanía de la Zona de Convergencia Intertropical, incrementa el riesgo de inundaciones y deslizamientos en terrenos inestables.